Минобороны РФ: Нанесен удар по складу боеприпасов в Николаеве

Вооруженные силы России нанесли «групповой удар» по цели в Николаеве, сообщает 17 мая Министерство обороны РФ.



По данным ведомства, сегодня ночью был нанесен «групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования» по крупному складу боеприпасов, оборудованному на территории судоремонтного предприятия. Там добавили, что «цели удара достигнуты. Назначенный объект поражен».



Эффективность удара косвенно подтвердили украинские власти. Как передает РБК, о попадании по «объекту промышленной инфраструктуры» сообщил глава администрации Николаевской области Виталий Ким. По его словам, также частичные разрушения получили торговый центр и автосалон, один человек пострадал.