    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 17

    4 м/с, ю-з

    762мм

    48%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd79.98eur87.16

    Боевые действия

    Минобороны РФ: Нанесен удар по складу боеприпасов в Николаеве

    1775
    12 комментариев

    Вооруженные силы России нанесли «групповой удар» по цели в Николаеве, сообщает 17 мая Министерство обороны РФ.

    По данным ведомства, сегодня ночью был нанесен «групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования» по крупному складу боеприпасов, оборудованному на территории судоремонтного предприятия. Там добавили, что «цели удара достигнуты. Назначенный объект поражен».

    Эффективность удара косвенно подтвердили украинские власти. Как передает РБК, о попадании по «объекту промышленной инфраструктуры» сообщил глава администрации Николаевской области Виталий Ким. По его словам, также частичные разрушения получили торговый центр и автосалон, один человек пострадал.

    Ранее СМИ писали, что этой ночью в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Николаевской и ряде других областей Украины была объявлена воздушная тревога.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close