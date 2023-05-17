На месте дома отдыха «Комарово» построят апарт-отель

Связанные с компанией VALO девелоперы получили разрешение на строительство апарт-отеля на месте демонтируемых корпусов дома отдыха «Комарово» на улице Отдыха, 6. Об этом 17 мая сообщает издание «Деловой Петербург».



Разрешение на строительство выдано ООО «Дом отдыха Комарово». Компания принадлежит Игорю Кренделеву, Игорю Исаеву, бывшему директору петербургского филиала «Первого канала» Эдуарду Райкину, ООО «Раст» и Ирине Баранчеевой. Фирме «Раст» при этом принадлежит ООО «Галс», строившее апартаменты под брендом VALO на Бухарестской улице.



Будущий апарт-отель из восьми корпусов будет рассчитан на 140 юнитов. Вместе с ним также построят спа-центр, уличный бассейн и зоны отдыха. По данным издания, продажей и управлением, вероятнее всего, займется VALO.

