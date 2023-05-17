Финский парадокс. В самой счастливой стране мира стали чаще думать о самоубийстве

Качество жизни финнов резко упало, и людей все чаще посещают суицидальные мысли. Такие данные масштабного исследования публикуют 17 мая финские СМИ.



Только половина финнов оценивает качество своей жизни как «хорошее», показывают результаты программы «Здоровая Финляндия». Четыре года назад «всё хорошо» было у 60% населения Суоми.

Судя по опубликованным цифрам, каждый пятый финн трудоспособного возраста сегодня испытывает «значительный психологический стресс». И все больше финнов моложе 50 лет посещают мысли о самоубийстве. В 2018 году о суицидальных мыслях сообщал каждый десятый, а сейчас — каждый восьмой.