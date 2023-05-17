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    Финский парадокс. В самой счастливой стране мира стали чаще думать о самоубийстве

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    Качество жизни финнов резко упало, и людей все чаще посещают суицидальные мысли. Такие данные масштабного исследования публикуют 17 мая финские СМИ.

    Только половина финнов оценивает качество своей жизни как «хорошее», показывают результаты программы «Здоровая Финляндия». Четыре года назад «всё хорошо» было у 60% населения Суоми.

    Судя по опубликованным цифрам, каждый пятый финн трудоспособного возраста сегодня испытывает «значительный психологический стресс». И все больше финнов моложе 50 лет посещают мысли о самоубийстве. В 2018 году о суицидальных мыслях сообщал каждый десятый, а сейчас — каждый восьмой.

    «Здесь определенно есть следы пандемии коронавируса. Кроме того, влияние могут оказывать такие глобальные проблемы, как военный кризис, инфляция, изменение климата. Другими словами, накопление различных негативных факторов», — предполагает эксперт проекта «Здоровая Финляндия» Аннамари Лундквист.

    Результаты совершенно неожиданные для самих финнов, поскольку всего пару месяцев назад, в Международный день счастья (отмечается 20 марта) Финляндию в шестой раз признали самой счастливой страной мира. Россия тогда заняла в рейтинге 70-е место, а Украина — 92-е.

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    Финляндия
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