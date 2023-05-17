«Фонтанка.ру»

В честь 170 тысяч подписчиков в «Телеграме» «Фонтанка SPB Online» редакция телеграм-канала пообещала употребить банку сюрстремминга и сделала это, но неправильно.

Что ж, вот вам правильная инструкция с комментариями, что натворили мы:



1. Очень важно правильно открыть банку: на свежем воздухе нужно опустить ее в ведро с водой и там проткнуть, не вскрывая. Затем достать банку из воды и открыть обычным способом. В помещении открывать настоятельно не рекомендуем: запах действительно неприятен, тут не до шуток. Протыкать банку под водой нужно для того чтобы она не взорвалась и не забрызгала всё вокруг и вашу репутацию. Тут мы всё сделали без ошибок, как говорится, начали за здравие!



2. Изобретатели деликатеса на родине в Швеции говорят, что сельдь из банки нужно извлечь, очистить от шкурки и промыть, что мы не сделали. Сельдь мы ели прямо из банки. К слову, пахнет сильнее всего как раз-таки рассол, в котором находилась сельдь в той самой банке. Сама рыба с душком, но терпимо.



3. С чем есть сюрстремминг, вариантов много: если по канону, то надо есть рыбу небольшими кусочками на черном хлебе с творожным сыром и луком. Допускается сочетание с картофелем, огурцами, сливочным маслом, пивом, а вот с помидорами, кисломолочными продуктами и фруктами — нет.

«Фонтанка» решила закусывать деликатес вареным яйцом, огурцами и помидорами. Последние по канону противопоказаны — сочетание прокисшей селедки и помидоров может вызвать сильное отравление, говорят шведы. Хорошо, что всё обошлось!

