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    Рынок мобильных игр в России превысил 1,2 млрд долларов

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    Объем рынка мобильных игр в России в 2022 году превысил 1,2 млрд долларов, а в этом году ожидается прирост еще на 20 %, опубликовало агентство TelecomDaily 17 мая.

    Средний чек одного игрока сейчас составляет около 59 долларов — 4 764 рубля по нынешнему курсу, а к 2027 году вырастет до 67 долларов — 5 410 рублей. По данным агентства, аудитория мобильных игр в России в 2022 году составляла 26 млн человек, а к 2027 году она вырастет до 35 млн.

    После ухода таких крупных разработчиков, как Nexters, Game Insight и Plarium, рынок мобильных игр, вопреки ожиданиям, не упал, а вырос. Дело в увеличении числа выпускаемых игр и стагнации невиртуальных развлечений, к примеру, отсутствии голливудских премьер, подчеркнул глава TelecomDaily Денис Кусков.

    Кроме того, пользователи больше не сталкиваются с такими трудностями с оплатой услуг в мобильных приложениях, как в 2022 году.

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