Доставка из Петербурга в Мумбаи — за 10 суток. Россия и Иран построят «альтернативу» Суэцкому каналу

Россия и Иран подписали соглашение о сотрудничестве по финансированию проектирования, строительства и поставок товаров для создания железной дороги Решт — Астара на территории исламской республики. Участие в церемонии приняли президенты Владимир Путин и Эбрахим Раиси, сообщает 17 мая пресс-служба Кремля.



Путин отметил, что этот договор даёт старт реализации масштабного проекта по созданию международного транспортного коридора «Север – Юг». Протяженность железнодорожной линии между городами Рештом и Астарой составит 162 километра. Магистраль в том числе планируется задействовать для перевозок продовольствия. По словам главы государства, доходы, получаемые от перевозки товаров по коридору «Север – Юг», и более интенсивная загрузка портов стимулируют бизнес.