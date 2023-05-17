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    Доставка из Петербурга в Мумбаи — за 10 суток. Россия и Иран построят «альтернативу» Суэцкому каналу

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    Россия и Иран подписали соглашение о сотрудничестве по финансированию проектирования, строительства и поставок товаров для создания железной дороги Решт — Астара на территории исламской республики. Участие в церемонии приняли президенты Владимир Путин и Эбрахим Раиси, сообщает 17 мая пресс-служба Кремля.

    Путин отметил, что этот договор даёт старт реализации масштабного проекта по созданию международного транспортного коридора «Север – Юг». Протяженность железнодорожной линии между городами Рештом и Астарой составит 162 километра. Магистраль в том числе планируется задействовать для перевозок продовольствия. По словам главы государства, доходы, получаемые от перевозки товаров по коридору «Север – Юг», и более интенсивная загрузка портов стимулируют бизнес.

    «Перевозки по новому коридору будут обладать значительными конкурентными преимуществами. В частности, доставка грузов из Санкт-Петербурга, скажем, в Мумбаи займёт около 10 суток. Для сравнения скажу, что время в пути по традиционным торговым маршрутам составляет до 30–45 суток», — подчеркнул российский лидер.

    Вице-премьер РФ Александр Новак после церемонии заявил, что на реализацию проекта выделен межгосударственный кредит в €1,3 млрд. Российская доля — 85%. Он добавил, что согласно договоренности, объем грузооборота после реализации этого проекта только железной дорогой составит не менее 15 млн тонн в год, при этом это касается только транзитных грузов. «В дальнейшем мы будем расширять соответствующие мощности, и этот проект может стать альтернативой Суэцкому каналу», — сказал Новак (цитата по ТАСС).

    Первый замглавы РЖД Сергей Павлов ранее сообщал, что ориентировочная стоимость строительства оценивается в $1,6 млрд. Предположительно, создание участка Решт — Астара займет четыре года.

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