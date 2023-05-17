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    Одежда, яблоко и георгиевская лента. Латиноамериканка пыталась пробраться из Ленобласти в Финляндию, но попалась в лесу

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    Сотрудники пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти задержали в лесу иностранку, которая шла к границе с Финляндией. С собой у нее был только рюкзак с одеждой, сообщает пресс-служба управления 17 мая.

    Путница оказалась гражданкой одной из латиноамериканских стран, которая призналась, что хотела незаконно покинуть страну в обход КПП. Уже возбуждено дело о покушении на незаконное пересечение границы РФ, Выборгский райсуд заключил путешественницу под стражу.

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    Судя по снимкам, вещей женщина взяла в дорогу совсем немного: помимо одежды, в рюкзаке лежали резинки для волос, яблоко, лекарства и косметические средства, ручки, документы и банковские карты и даже георгиевская лента.

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