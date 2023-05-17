Одежда, яблоко и георгиевская лента. Латиноамериканка пыталась пробраться из Ленобласти в Финляндию, но попалась в лесу

Сотрудники пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти задержали в лесу иностранку, которая шла к границе с Финляндией. С собой у нее был только рюкзак с одеждой, сообщает пресс-служба управления 17 мая.

Путница оказалась гражданкой одной из латиноамериканских стран, которая призналась, что хотела незаконно покинуть страну в обход КПП. Уже возбуждено дело о покушении на незаконное пересечение границы РФ, Выборгский райсуд заключил путешественницу под стражу.