Сверну на Орбитальную. Четырем безымянным улицам в Московском районе дали названия

Четыре безымянных проезда на Пулковских высотах в Московском районе получили официальные названия. Топонимическая комиссия совместно с застройщиком этой территории Setl Group дала им имена, связанные с тематикой космоса.



Улицы, окружающие строящийся микрорайон «Зеленый квартал», назвали в честь летчика-космонавта Георгия Гречко и первых директоров Пулковской обсерватории Василия и Отто Струве, также здесь появились Меридианная и Орбитальная улицы. Меридианная проходит от улицы Струве до Орбитальной, та, в свою очередь, протянулась от Пулковского шоссе до Меридианной улицы.

