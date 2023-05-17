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    Сверну на Орбитальную. Четырем безымянным улицам в Московском районе дали названия

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    Четыре безымянных проезда на Пулковских высотах в Московском районе получили официальные названия. Топонимическая комиссия совместно с застройщиком этой территории Setl Group дала им имена, связанные с тематикой космоса.

    Улицы, окружающие строящийся микрорайон «Зеленый квартал», назвали в честь летчика-космонавта Георгия Гречко и первых директоров Пулковской обсерватории Василия и Отто Струве, также здесь появились Меридианная и Орбитальная улицы. Меридианная проходит от улицы Струве до Орбитальной, та, в свою очередь, протянулась от Пулковского шоссе до Меридианной улицы.

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