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    Google перейдёт на личности. Компания будет удалять аккаунты, в которых нет активности

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    Компания Google будет удалять учетные записи, которыми не пользовались два года, сообщает 17 мая ТАСС со ссылкой на заявление вице-президента Google Рут Кричели.

    Уточняется, что это коснется только личных аккаунтов, аккаунты школ и различных организаций удалять не будут. Google начнёт чистку в рядах пользователей с декабря 2023 года. В сообщении сказано, что перед удалением владельцам неактивных аккаунтов будут отправлены уведомления.

    «Если учетная запись Google не использовалась в течение как минимум двух лет, мы можем удалить учетную запись и ее содержимое, включая Google Workspace (Gmail, Docs, Drive, Meet, Calendar), YouTube и Google Photo», — заявила Кричели (цитата по ТАСС).

    В заявлении Google подчеркивается, что уведомления об угрозе удаления будут «множественными в течение месяцев».

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