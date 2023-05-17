Google перейдёт на личности. Компания будет удалять аккаунты, в которых нет активности

Компания Google будет удалять учетные записи, которыми не пользовались два года, сообщает 17 мая ТАСС со ссылкой на заявление вице-президента Google Рут Кричели.



Уточняется, что это коснется только личных аккаунтов, аккаунты школ и различных организаций удалять не будут. Google начнёт чистку в рядах пользователей с декабря 2023 года. В сообщении сказано, что перед удалением владельцам неактивных аккаунтов будут отправлены уведомления.



«Если учетная запись Google не использовалась в течение как минимум двух лет, мы можем удалить учетную запись и ее содержимое, включая Google Workspace (Gmail, Docs, Drive, Meet, Calendar), YouTube и Google Photo», — заявила Кричели (цитата по ТАСС).

