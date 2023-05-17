Среда джаза с Давидом Голощекиным: Al Cohn — Standards Of Excellence

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Standards Of Excellence — альбом американского джазового саксофониста, композитора и аранжировщика Эл Кона. Запись была выпущена лейблом Concord Jazz в 1984 году.
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Standards Of Excellence — альбом американского джазового саксофониста, композитора и аранжировщика Эл Кона. Запись была выпущена лейблом Concord Jazz в 1984 году.
«Фонтанка.ру»
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