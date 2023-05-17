В расширение племенного завода «Рапти» в Лужском районе вложат более 460 млн рублей

В расширение производства на племенном заводе «Рапти» будет вложено более 460 млн рублей — компания получит их по программе льготного кредитования сельхозпроизводителей от ВБТ в рамках открытой кредитной линии на 10 лет.

Эти деньги позволят увеличить дойное стадо в полтора раза за ближайшие три года и нарастить производство молока также в полтора раза. Для этого в Лужском районе Ленобласти построят коровник на 430 голов с роботизированной системой доения. В настоящее время общее поголовье крупного рогатого скота на предприятии — 2,5 тыс. голов. Как сообщил генеральный директор АО «Племенной завод "Рапти"» Андрей Санец, основной объем работ будет завершен до конца этого года, когда будет введена новая ферма.