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    В расширение племенного завода «Рапти» в Лужском районе вложат более 460 млн рублей

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    В расширение производства на племенном заводе «Рапти» будет вложено более 460 млн рублей — компания получит их по программе льготного кредитования сельхозпроизводителей от ВБТ в рамках открытой кредитной линии на 10 лет.

    Эти деньги позволят увеличить дойное стадо в полтора раза за ближайшие три года и нарастить производство молока также в полтора раза. Для этого в Лужском районе Ленобласти построят коровник на 430 голов с роботизированной системой доения. В настоящее время общее поголовье крупного рогатого скота на предприятии — 2,5 тыс. голов. Как сообщил генеральный директор АО «Племенной завод "Рапти"» Андрей Санец, основной объем работ будет завершен до конца этого года, когда будет введена новая ферма.

    Предприятие получило кредит по программе № 1528 Минсельхоза. «У нас более 50 действующих сделок по программе Минсельхоза по ставке 1–5% годовых на сумму 7 млрд рублей, — комментирует Максим Кущ, начальник управления по Санкт-Петербургу и Ленинградской области департамента регионального корпоративного бизнеса ВТБ. — Реализация нового инвестпроекта на племенном заводе "Рапти" будет способствовать дальнейшему развитию молочного животноводства региона, обеспечению жителей качественной продукцией».

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