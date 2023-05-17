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    «Дети RAVE» в расширенном составе приглашают петербуржцев на слэм и танцы

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    «Дети RAVE» — коллектив, ответственный за драйв, слэм и чрезмерно активные танцы под быстрые биты. Ближайшей аналогией может стать группа Little Big, да и фронтмен Илья Бурков не менее харизматичен, чем солист Little Big. Убедиться в этом петербуржцы смогут 20 мая в клубе «Аврора» (12+).

    Фото: афиша концерта
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    «Дети RAVE» — это одна из тех групп, про которые сложно говорить, нужно просто послушать хотя бы один трек. Вся концепция отражена в названии — это местами гиперболизированная, яркая и по-хорошему дикая рейв-стилистика с густым басом, ритмичными битами и незамысловатыми текстами. Музыка, под которую нельзя просто постоять в стороне и подрыгать коленкой — танцевать придется много, активно и может даже травмоопасно — слэмы на концертах «Дети RAVE» являются обычным делом.

    А в этот раз драйва и динамики, вероятно, будет еще больше, так как в Петербурге коллектив выступит расширенным составом — с приглашенными гитаристами и барабанщиком. А значит, будет вдоволь не только рейва, но и рока.

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: афиша концерта

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