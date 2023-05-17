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    Артист Мариинского театра помог случайному знакомому срочно «уехать в Москву» и остался без денег

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    Танцовщик Мариинского театра познакомился на улице с мужчиной и поверил его жалобному рассказу. Помощь незнакомцу обошлась в 66 тыс рублей.

    В полицию 25-летний артист обратился накануне около восьми вечера, стало известно «Фонтанке» 17 мая. По предварительной информации, он рассказал, что два дня назад шел из поликлиники и на Сенной площади к нему подошел мужчина лет 25-30. Он представился Андреем и рассказал, что так активно гулял накануне, что остался без денег на обратную дорогу. Уверял, что занимается криптовалютой, но по ряду причин не может вывести средства из интернета. Артист поверил ему и перевел 9500 рублей на билет до Москвы. Новый знакомый через некоторое время позвонил танцовщику через мессенджер и попросил еще денег на срочный билет на самолет до Москвы. Петербуржец добавил 18 тыс, а потом еще 26 якобы на оплату багажа, последнее требование в 5 тысяч артист Мариинского оставил без внимания и знакомец перестал выходит на связь. Хотя обещал по прибытии в Москву вернуть все деньги.

    Проводится проверка.

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    МошенникОбманМариинский театрТанцовщик
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