Артист Мариинского театра помог случайному знакомому срочно «уехать в Москву» и остался без денег

Танцовщик Мариинского театра познакомился на улице с мужчиной и поверил его жалобному рассказу. Помощь незнакомцу обошлась в 66 тыс рублей.



В полицию 25-летний артист обратился накануне около восьми вечера, стало известно «Фонтанке» 17 мая. По предварительной информации, он рассказал, что два дня назад шел из поликлиники и на Сенной площади к нему подошел мужчина лет 25-30. Он представился Андреем и рассказал, что так активно гулял накануне, что остался без денег на обратную дорогу. Уверял, что занимается криптовалютой, но по ряду причин не может вывести средства из интернета. Артист поверил ему и перевел 9500 рублей на билет до Москвы. Новый знакомый через некоторое время позвонил танцовщику через мессенджер и попросил еще денег на срочный билет на самолет до Москвы. Петербуржец добавил 18 тыс, а потом еще 26 якобы на оплату багажа, последнее требование в 5 тысяч артист Мариинского оставил без внимания и знакомец перестал выходит на связь. Хотя обещал по прибытии в Москву вернуть все деньги.

