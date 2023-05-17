Журналист Херш: Группа стран просит Зеленского завершить конфликт

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что группа стран под руководством Польши втайне призывает президента Украины Владимира Зеленского закончить конфликт в стране, возможно, даже ценой своей отставки. Об этом 17 мая сообщают РИА Новости и ТАСС.



По словам Херша, в группу входят прибалтийские и восточноевропейские страны, в частности Эстония, Латвия, Литва, Венгрия.



"Она тайно призывает Зеленского найти способ положить конец конфликту — даже, если для этого необходимо уйти в отставку", — написал журналист.

