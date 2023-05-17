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    Журналист Херш: Группа стран просит Зеленского завершить конфликт

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    Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что группа стран под руководством Польши втайне призывает президента Украины Владимира Зеленского закончить конфликт в стране, возможно, даже ценой своей отставки. Об этом 17 мая сообщают РИА Новости и ТАСС.

    По словам Херша, в группу входят прибалтийские и восточноевропейские страны, в частности Эстония, Латвия, Литва, Венгрия.

    "Она тайно призывает Зеленского найти способ положить конец конфликту — даже, если для этого необходимо уйти в отставку", — написал журналист.

    Зеленский, по его словам, не принимает эту идею.


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