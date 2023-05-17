Не только «Выборгская», но и «Новочеркасская». Метро испытывает перегрузки

Станция «Выборгская» закрыта на вход из-за увеличения пассажиропотока 17 мая в 8:42. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена и просит пользоваться соседними станциями: «Лесная» и «Площадь Ленина».

Ещё на одной станции — «Новочеркасской» — по той же причине ограничен вход в вестибюль с 8:21, информирует организатор перевозок. Напомним, соседняя «Ладожская» закрыта, и люди из крупного спального района массово едут на «Новочеркасскую». При этом сегодня утром, по словам читателей «Фонтанки», из-за аварии некоторое время не ходили трамваи № 30 от «Ладожской». «Народу столько, что платформа не вмещает всех желающих, и нет никакой информации, что с транспортом», — сетовали читатели.