Не только «Выборгская», но и «Новочеркасская». Метро испытывает перегрузки

Станция «Выборгская» закрыта на вход из-за увеличения пассажиропотока 17 мая в 8:42. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена и просит пользоваться соседними станциями: «Лесная» и «Площадь Ленина».
Ещё на одной станции — «Новочеркасской» — по той же причине ограничен вход в вестибюль с 8:21, информирует организатор перевозок. Напомним, соседняя «Ладожская» закрыта, и люди из крупного спального района массово едут на «Новочеркасскую». При этом сегодня утром, по словам читателей «Фонтанки», из-за аварии некоторое время не ходили трамваи
Кроме того, в 8:35 ограничен вход в вестибюль «Площади Ленина — 2» в связи с неисправностью ногоочистительной решетки. Закрыта одна дверь из четырёх.
UPD: С 9:00 станция «Выборгская» работает в обычном режиме. Напомним, её закрывают по утрам каждый будний день начиная с 20 апреля, когда там начался ремонт эскалаторов.