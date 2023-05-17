В Петербурге прошли соревнования по кёкусинкай карате «Юный Выборжец»

Более 300 каратистов из разных регионов России собрались для участия в региональном турнире «Юный Выборжец», который прошел в воскресенье, 14 мая, в Петербурге. Спортсмены Северной столицы оказались сильнейшими на этих соревнованиях. Партнером мероприятия выступила компания «ДелКо».
В этом году турнир, который начинался 20 лет назад как первенство Выборгского района Петербурга, впервые проводился в статусе региональных соревнований и собрал больше 300 участников из Петербурга, Ленинградской, Тульской, Новгородской областей, Карелии, Москвы, Московской, Волгоградской, Тверской областей и Бологого.
Организатором соревнований на протяжении многих лет выступает Федерация кёкусин каратэ-до Петербурга (IFK) в лице тренера детской, юношеской и юниорской сборной города Виталия Волкова (шихан, 5 Дан). В них приняли участие различные федерации и организации вида спорта. Партнером юбилейного «Юного Выборжца» выступила производственная компания «ДелКо». Также поддержку мероприятию оказал петербургский мотоклуб силовых структур Guardsmen LE MC.
За 20 лет из маленького первенства в школьном зале соревнования превратились в серьезный турнир, где на татами выходят спортсмены, неоднократно становившиеся чемпионами России, Европы и мира. Его популярность сегодня обусловлена высоким уровнем спортивной конкуренции и мастерства бойцов.
14 мая состязания прошли в трех дисциплинах: кумитэ (бои; участвовали спортсмены 10–17 лет), ката (выполнение учебных комплексов; состязались спортсмены с 8 лет) и тамесивари (разбивание предметов; спортсмены старше 18 лет).
По итогам соревнований 1 командное место (по числу призовых) заняла команда Volkov Dojo (Федерация кёкусин каратэ-до, Санкт-Петербург), 2 командное место — Федерация кёкусинкай Тверской области, 3 командное место — МСОО «Федерация кёкусин» (СПб и Ленобласть).
1 место в тренерском зачёте (по числу призеров конкретного тренера) — Виталий Волков (Федерация кёкусин каратэ-до, Санкт-Петербург), 2 место — Ираклий Баратели (МСОО «Федерация кёкусин»), 3 место — Николай Кузнецов (Федерация кёкусинкай Тверской области).
— Детский спорт имеет огромное значение для развития молодого поколения, — заявила основатель и собственник ООО «Делко» Марина Матвеева. — Он помогает не только укреплять физическое здоровье, но и формирует стойкость, целеустремленность, умение держать удар и идти вперед, несмотря на трудности. Поддержка детского спорта — приоритетная задача для нашей компании. Выступая партнером этих соревнований, мы искренне надеемся, что при нашем содействии ребята вырастут по-настоящему сильными, самостоятельными личностями, которые обеспечат нашей стране счастливое будущее.
Производственная компания «ДелКо» основана во Владимирской области и работает на российском рынке уже более 20 лет. Она объединяет сразу несколько направлений: мясо- и рыбоперерабатывающее производство, оптовую торговлю и сеть фирменных магазинов. Продукция предприятия отличается высоким качеством и отмечена множеством наград и дипломов — как российских, так и международных.
ООО «ДелКо», ИНН: 3305707914