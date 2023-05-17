В Петербурге прошли соревнования по кёкусинкай карате «Юный Выборжец»

Более 300 каратистов из разных регионов России собрались для участия в региональном турнире «Юный Выборжец», который прошел в воскресенье, 14 мая, в Петербурге. Спортсмены Северной столицы оказались сильнейшими на этих соревнованиях. Партнером мероприятия выступила компания «ДелКо».



В этом году турнир, который начинался 20 лет назад как первенство Выборгского района Петербурга, впервые проводился в статусе региональных соревнований и собрал больше 300 участников из Петербурга, Ленинградской, Тульской, Новгородской областей, Карелии, Москвы, Московской, Волгоградской, Тверской областей и Бологого.



Организатором соревнований на протяжении многих лет выступает Федерация кёкусин каратэ-до Петербурга (IFK) в лице тренера детской, юношеской и юниорской сборной города Виталия Волкова (шихан, 5 Дан). В них приняли участие различные федерации и организации вида спорта. Партнером юбилейного «Юного Выборжца» выступила производственная компания «ДелКо». Также поддержку мероприятию оказал петербургский мотоклуб силовых структур Guardsmen LE MC.



За 20 лет из маленького первенства в школьном зале соревнования превратились в серьезный турнир, где на татами выходят спортсмены, неоднократно становившиеся чемпионами России, Европы и мира. Его популярность сегодня обусловлена высоким уровнем спортивной конкуренции и мастерства бойцов.



14 мая состязания прошли в трех дисциплинах: кумитэ (бои; участвовали спортсмены 10–17 лет), ката (выполнение учебных комплексов; состязались спортсмены с 8 лет) и тамесивари (разбивание предметов; спортсмены старше 18 лет).

