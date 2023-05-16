Nation Thailand: польский бизнесмен убил и пытался расчленить украинскую модель в Бангкоке

В Таиланде
Автор: youtube.com/the sun
Украинка отдыхала с Лагодой-Филипповым в комнате
По версии полиции, бизнесмен провел с трупом два дня. Скончалась девушка, предположительно, от ножевого ранения в грудь. Тело покойной было завернуто в простыню, рядом валялась огромная ручная пила.
Молодой человек, покинув отель, поймал такси и попросил его ехать в казино. По пути при помощи онлайн-переводчика он попросил его помощи в расчленении тела. Поймали подозреваемого уже на границе с Камбоджей.
Как отмечает издание, в полицейском участке Филиппов вел себя спокойно и даже поспал, никаких признаков стресса у него не было. Задержанный попросил лишь сообщить о нем в польское посольство.