Шойгу: «Мы не запускали столько "Кинжалов", сколько они якобы сбивают своими заявлениями»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал заявления киевских властей о сбитых их системой ПВО шести российских ракет «Кинжал» не соответствующими действительности. Об этом 16 мая сообщает РИА Новости.



«Мы не запускали столько "Кинжалов", сколько они всякий раз якобы сбивают своими заявлениями. <…> Количество этих "украинских перехватов" <…> в три раза больше, чем мы пускаем», — заявил глава военного ведомства.



Также Шойгу усомнился в том, что украинцы самостоятельно управляют американскими комплексами ПВО.

