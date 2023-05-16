И спасательный круг. Огонь уничтожил квартиру в доме на набережной Фонтанки

Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»
Пожар в доме на углу набережной Фонтанки и переулка Бойцова локализован. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу вечером 16 мая. Уточняется, что в «двушке» на третьем этаже горение происходило на площади 25 квадратных метров. Из дома эвакуировали 15 человек, сведения о пострадавших не поступали.
«Фонтанка» предлагает заглянуть внутрь пострадавшей квартиры и оценить ущерб. На кадрах можно увидеть, что как минимум одна из комнат полностью уничтожена огнем.
«Фонтанка.ру»
Остальная часть жилья настолько закоптилась, что без капитального ремонта здесь жить больше не получится. Отдельного внимания удостоился спасательный круг в некогда желтой ванной комнате.