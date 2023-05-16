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    Лучшая игрушка для медведя и почему это труба — показывает Хаарчаана

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    Ленинградский зоопарк

    Ленинградский зоопарк поделился очаровательным видео любимицы публики — северной медведицы Хаарчааны. Посмотрите, как она виртуозно ныряет, грациозно плывет и... забавно прыгает на трубе.

    «Да, у нашей любимицы множество разных игрушек, но порой больше всего ей приглянется самая простая пластиковая трубка, которую можно весело подкидывать, грызть и испытывать на прочность разными способами», — рассказали в зоопарке 16 мая.

    Незамысловатая игрушка с честью выдержала роль и мячика, и палки, и даже манекена для мастер-класса по непрямому массажу сердца от Хаарчааны. Обязательно к просмотру для поднятия настроения, но повторять не рекомендуется.

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