Удалось найти ногу. В Словакии лев разорвал хозяина зоопарка на части

В словацком городе Кисуцке-Нове-Место лев загрыз хозяина небольшого зоопарка. Мужчина зашел покормить хищника и уже не вышел. Об этом 16 мая сообщает местное издание tvnoviny.sk.

О гибели хозяина зоопарка заявила родственница. На место прибыли несколько машин полиции и скорая помощь. Они официально зафиксировали смерть словака. Как рассказали изданию в правоохранительных органах, в вольере обнаружили человеческую ногу. Не уточняется, в каком именно состоянии были обнаружены останки хозяина зоопарка.

Полиция вызвала на место ветеринара, который усыпил льва.

