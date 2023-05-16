Удалось найти ногу. В Словакии лев разорвал хозяина зоопарка на части

В словацком городе Кисуцке-Нове-Место лев загрыз хозяина небольшого зоопарка. Мужчина зашел покормить хищника и уже не вышел. Об этом 16 мая сообщает местное издание tvnoviny.sk.
О гибели хозяина зоопарка заявила родственница. На место прибыли несколько машин полиции и скорая помощь. Они официально зафиксировали смерть словака. Как рассказали изданию в правоохранительных органах, в вольере обнаружили человеческую ногу. Не уточняется, в каком именно состоянии были обнаружены останки хозяина зоопарка.
Полиция вызвала на место ветеринара, который усыпил льва.
«Потерпевшим является сам владелец зверинца. Единственное, в чем теперь можно быть уверенным, так это в том, что его убил пустынный лев. Даже полиция пока не знает, что именно произошло», — говорится в публикации.
Мужчина держал небольшой зоопарк, в котором были козы, овцы, кролики и некоторые экзотические животные — львы, тигры и их детеныши. Издание уточняет, что разведение диких животных в этом городе запрещено.