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    Удалось найти ногу. В Словакии лев разорвал хозяина зоопарка на части

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    В словацком городе Кисуцке-Нове-Место лев загрыз хозяина небольшого зоопарка. Мужчина зашел покормить хищника и уже не вышел. Об этом 16 мая сообщает местное издание tvnoviny.sk.

    О гибели хозяина зоопарка заявила родственница. На место прибыли несколько машин полиции и скорая помощь. Они официально зафиксировали смерть словака. Как рассказали изданию в правоохранительных органах, в вольере обнаружили человеческую ногу. Не уточняется, в каком именно состоянии были обнаружены останки хозяина зоопарка.

    Полиция вызвала на место ветеринара, который усыпил льва.

    «Потерпевшим является сам владелец зверинца. Единственное, в чем теперь можно быть уверенным, так это в том, что его убил пустынный лев. Даже полиция пока не знает, что именно произошло», — говорится в публикации.

    Мужчина держал небольшой зоопарк, в котором были козы, овцы, кролики и некоторые экзотические животные — львы, тигры и их детеныши. Издание уточняет, что разведение диких животных в этом городе запрещено.

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