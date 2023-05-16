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    В Москве гражданин Колумбии получил пять лет колонии за фейки о ВС РФ

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    Гражданин Колумбии получил срок в колонии за фейки про вооруженные силы РФ. Приговор иностранцу, имеющему вид на жительство в России, вынес Головинский суд Москвы, пишет 16 мая ТАСС.

    Хиральдо Сарая Альберто Энрике признали виновным в преступлении, предусмотренном п. «г» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации при проведении специальной военной операции на территории Украины»).

    Суд установил, что в период с 5 марта по 9 апреля 2022 года колумбиец за деньги обеспечивал техническую подготовку и последующее скрытное размещение в одном из торговых центров Москвы мобильных устройств, с которых удаленно шла массовая рассылка абонентам российских операторов заведомо ложных сообщений о действиях ВС РФ на Украине. При этом он действовал в составе группы, его действиями руководили из-за рубежа.

    Суд приговорил Хиральдо Сарая к пяти годам и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

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