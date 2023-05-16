Минцифры: «Госуслуги.Дом» запустят по всей стране в III квартале 2023 года

Приложение «Госуслуги.Дом» заработает по всей России в третьем квартале 2023 года, передает 16 мая ТАСС со ссылкой на заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Дмитрия Огуряева. Он заявил об этом на выступлении в Совете Федерации.



Сейчас «Госуслуги.Дом» тестируют в Белгородской, Калужской, Омской и Челябинской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.

По словам заместителя главы Минцифры РФ, через приложение можно передавать показания счетчиков, оплачивать коммунальные услуги и подавать заявки в управляющую компанию.