Минцифры: «Госуслуги.Дом» запустят по всей стране в III квартале 2023 года

Приложение «Госуслуги.Дом» заработает по всей России в третьем квартале 2023 года, передает 16 мая ТАСС со ссылкой на заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Дмитрия Огуряева. Он заявил об этом на выступлении в Совете Федерации.
Сейчас «Госуслуги.Дом» тестируют в Белгородской, Калужской, Омской и Челябинской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.
По словам заместителя главы Минцифры РФ, через приложение можно передавать показания счетчиков, оплачивать коммунальные услуги и подавать заявки в управляющую компанию.
«Наша задача — вовлечь людей в процесс принятия решения, чтобы они чувствовали себя хозяевами своего дома», — сказал Огуряев.
По замыслу разработчиков, через приложение будут приглашать на общие собрания собственников и объявлять о его итогах. Сообщается также, что в «Госуслугах.Дом» можно будет организовать чат жильцов, который смогут читать и сотрудники коммунальных служб, чтобы оперативно реагировать на жалобы.