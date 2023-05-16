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    Минцифры: «Госуслуги.Дом» запустят по всей стране в III квартале 2023 года

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    Приложение «Госуслуги.Дом» заработает по всей России в третьем квартале 2023 года, передает 16 мая ТАСС со ссылкой на заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Дмитрия Огуряева. Он заявил об этом на выступлении в Совете Федерации.

    Сейчас «Госуслуги.Дом» тестируют в Белгородской, Калужской, Омской и Челябинской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.

    По словам заместителя главы Минцифры РФ, через приложение можно передавать показания счетчиков, оплачивать коммунальные услуги и подавать заявки в управляющую компанию.

    «Наша задача — вовлечь людей в процесс принятия решения, чтобы они чувствовали себя хозяевами своего дома», — сказал Огуряев.

    По замыслу разработчиков, через приложение будут приглашать на общие собрания собственников и объявлять о его итогах. Сообщается также, что в «Госуслугах.Дом» можно будет организовать чат жильцов, который смогут читать и сотрудники коммунальных служб, чтобы оперативно реагировать на жалобы.

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