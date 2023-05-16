Петербургский миллионер научился маслу, наколол Пикассо — и «выстрелил»

В галерее на Невском откроют выставку, где главным арт-объектом будет автор. В 90-х он рисковал и заработал, а потом все бросил и пошел за парту в Академию художеств. Сегодня он не рефлексирует, что вышел из мастеров спорта.



В арт-пространстве IFA на Невском проспекте 17 мая, при поддержке Петербургского творческого Союза художников, стартует выставка картин Александра с подходящей для художника звучной фамилией Монастирли. Ему 61 год, и он крайне примечателен: живописью занялся только в 56 лет.



Окончив в Ленинграде Технологический институт, он встретил 90-е больше мастером спорта по велогонкам, чем энергетиком (как было указано в дипломе). Но не встал под знамена братвы, как это было принято у советских легионеров от спорта.

