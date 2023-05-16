Петербургский миллионер научился маслу, наколол Пикассо — и «выстрелил»

В галерее на Невском откроют выставку, где главным арт-объектом будет автор. В 90-х он рисковал и заработал, а потом все бросил и пошел за парту в Академию художеств. Сегодня он не рефлексирует, что вышел из мастеров спорта.
В арт-пространстве IFA на Невском проспекте 17 мая, при поддержке Петербургского творческого Союза художников, стартует выставка картин Александра с подходящей для художника звучной фамилией Монастирли. Ему 61 год, и он крайне примечателен: живописью занялся только в 56 лет.
Окончив в Ленинграде Технологический институт, он встретил 90-е больше мастером спорта по велогонкам, чем энергетиком (как было указано в дипломе). Но не встал под знамена братвы, как это было принято у советских легионеров от спорта.
В 1991-ом организовал первое советско-финское частное совместное предприятие, разрешенное, кстати, Владимиром Путиным, занимавшим тогда пост председателя комитета по внешним связям мэрии. В нулевые успел поработать в кресле директора Южной ТЭЦ. А потом ему надоело зарабатывать, зарабатывать... Да у него и накопились изрядные активы, до сих пор приносящие ему «вкусную» ренту.
Любопытнее следующий зигзаг в его биографии. Начал он с Академии художеств.
«Никогда в руки даже карандаша не брал. Стал запоем читать и ездить по выставкам. Что-то интересное в Риме или Париже — лечу туда. Если про экспрессионизм, то всю Германию объездил. За Моне — в Нормандию, за Мунком — в Норвегию. За Климтом и Шиле — в галереи Австрии. А с Пикассо — от полного непонимания до обожествления. Получилась насмотренность, я стал видеть и думать по-другому. И все время, словно дятел, пытался рисовать» — говорит он сегодня журналисту «Фонтанки», признавая, что в среде художников его успехи вызывают раздражение.
А он еще взял и наколол на руке Пикассо.
Весь диалог с художником про его прошлое и настоящее читайте в материале 47news «Выскочка».