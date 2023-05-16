    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    2 м/с, южн

    761мм

    30%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd79.1eur86.09

    Выставки

    Петербургский миллионер научился маслу, наколол Пикассо — и «выстрелил»

    914
    6 комментариев

    В галерее на Невском откроют выставку, где главным арт-объектом будет автор. В 90-х он рисковал и заработал, а потом все бросил и пошел за парту в Академию художеств. Сегодня он не рефлексирует, что вышел из мастеров спорта.

    В арт-пространстве IFA на Невском проспекте 17 мая, при поддержке Петербургского творческого Союза художников, стартует выставка картин Александра с подходящей для художника звучной фамилией Монастирли. Ему 61 год, и он крайне примечателен: живописью занялся только в 56 лет.

    Окончив в Ленинграде Технологический институт, он встретил 90-е больше мастером спорта по велогонкам, чем энергетиком (как было указано в дипломе). Но не встал под знамена братвы, как это было принято у советских легионеров от спорта.

    В 1991-ом организовал первое советско-финское частное совместное предприятие, разрешенное, кстати, Владимиром Путиным, занимавшим тогда пост председателя комитета по внешним связям мэрии. В нулевые успел поработать в кресле директора Южной ТЭЦ. А потом ему надоело зарабатывать, зарабатывать... Да у него и накопились изрядные активы, до сих пор приносящие ему «вкусную» ренту.

    Любопытнее следующий зигзаг в его биографии. Начал он с Академии художеств.

    ПоделитьсяПоделиться

    «Никогда в руки даже карандаша не брал. Стал запоем читать и ездить по выставкам. Что-то интересное в Риме или Париже — лечу туда. Если про экспрессионизм, то всю Германию объездил. За Моне — в Нормандию, за Мунком — в Норвегию. За Климтом и Шиле — в галереи Австрии. А с Пикассо — от полного непонимания до обожествления. Получилась насмотренность, я стал видеть и думать по-другому. И все время, словно дятел, пытался рисовать» — говорит он сегодня журналисту «Фонтанки», признавая, что в среде художников его успехи вызывают раздражение.

    А он еще взял и наколол на руке Пикассо.

    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Весь диалог с художником про его прошлое и настоящее читайте в материале 47news «Выскочка».

    Фото: «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ХудожникВыставкаКартиныЖивописьСудьба человека
    ЛАЙК3
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close