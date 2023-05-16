Блогер Эльдар Джарахов споет Петербургу «Я в моменте» и другие свои хиты

Эльдар Джарахов, которого многие знают по объединению блогеров «КликКлак», уже давным-давно серьезно занимается музыкой, но народное признание артист получил лишь пару лет назад, когда песня «Я в моменте» стала звучать буквально отовсюду, а сама фраза прочно вошла в лексикон молодежи. Услышать эту и другие композиции Джарахова петербуржцы смогут
Как и все гениальное в этом мире, «Я в моменте» получилась совершенно случайно. Джарахов написал знаменитый куплет, чтобы исполнить его на концерте группы The Hatters, фронтменом которой является другой кликклаковец Юрий Музыченко. Гостевой выход Джарахова состоялся в песне «Я делаю шаг» — именно тогда блогер впервые зачитал строчки про пролетевший день и подаренные «серому Питеру» улыбки.
Все сложилось так, что выход Джарахова стал популярнее самой песни The Hatters, и Эльдар сделал студийную версию — самостоятельная композиция «Я в моменте» вышла как фит с рэпером Маркулом.
Впрочем, не только из «Я в моменте» будет состоять грядущий концерт — в сопровождении живой рок-группы Эльдар Джарахов исполнит лучшие композиции со всех своих альбомов, так что если вам нравится главный хит и хочется чего-то еще — не пропустите.
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»