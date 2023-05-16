    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    2 м/с, южн

    761мм

    30%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd79.1eur86.09

    Блогер Эльдар Джарахов споет Петербургу «Я в моменте» и другие свои хиты

    401
    1 комментарий

    Эльдар Джарахов, которого многие знают по объединению блогеров «КликКлак», уже давным-давно серьезно занимается музыкой, но народное признание артист получил лишь пару лет назад, когда песня «Я в моменте» стала звучать буквально отовсюду, а сама фраза прочно вошла в лексикон молодежи. Услышать эту и другие композиции Джарахова петербуржцы смогут 18 мая в клубе «Аврора» (16+).

    Фото: vk.com/dzharakhov
    ПоделитьсяПоделиться

    Как и все гениальное в этом мире, «Я в моменте» получилась совершенно случайно. Джарахов написал знаменитый куплет, чтобы исполнить его на концерте группы The Hatters, фронтменом которой является другой кликклаковец Юрий Музыченко. Гостевой выход Джарахова состоялся в песне «Я делаю шаг» — именно тогда блогер впервые зачитал строчки про пролетевший день и подаренные «серому Питеру» улыбки.

    Все сложилось так, что выход Джарахова стал популярнее самой песни The Hatters, и Эльдар сделал студийную версию — самостоятельная композиция «Я в моменте» вышла как фит с рэпером Маркулом.

    Впрочем, не только из «Я в моменте» будет состоять грядущий концерт — в сопровождении живой рок-группы Эльдар Джарахов исполнит лучшие композиции со всех своих альбомов, так что если вам нравится главный хит и хочется чего-то еще — не пропустите.

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: vk.com/dzharakhov

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close