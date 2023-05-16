При возгорании газопровода в ХМАО погиб человек

Один человек погиб, а пятеро находятся в тяжелом состоянии после возгорании на участке газопровода в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом 16 мая заявил директор департамента здравоохранения региона Алексей Добровольский.



Возгорание произошло при проведении ремонтных работ в Белоярском районе, написал он в телеграм-канале. По информации Добровольского, пострадавших эвакуировали вертолетами в больницу в Нягани.

Собеседник ТАСС сообщал, что речь идет о нитке магистрального газопровода компании «Газпром трансгаз Югорск» Бобровского линейного производства управления Ямал — Европа. Расстояние от места ЧП до ближайшего населенного пункта — 30 километров. О причинах возгорания не сообщается.