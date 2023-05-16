    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    2 м/с, южн

    761мм

    30%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd79.1eur86.09

    Подниматель шлагбаумов заплатит за демонстрацию силы в коттеджном поселке под Петербургом

    5018
    10 комментариев

    Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

    Выборгский районный суд Петербурга рассудил владельца и противника шлагбаумов в коттеджном поселке во Всеволожском районе Петербурга. Силовые упражнения с чужим имуществом записала камера.

    Сам инцидент произошел в первом часу ночи 5 октября 2019 года на КПП у въезда на территорию ТСН «Арли», сообщает 16 мая объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Истец заявил, что ответчик из хулиганских побуждений сломал принадлежащие ему шлагбаумы, и просил взыскать с него 260 тысяч рублей — такова, по заключению оценщика, рыночная стоимость их восстановления. Ответчик, как видно на записи с камеры, руками поднял два шлагбаума на КПП, и если второй он просто оставил стоять вертикально, то первый открыл аж на 180 градусов.

    В возбуждении уголовного дела владельцу шлагбаумов отказали, и он подал гражданский иск. В гражданском законодательстве действует презумпция вины того, кто причинил вред, и уже он должен доказывать свою невиновность. Ответчик этого не сделал. На суде мужчина не отрицал тот факт, что силой поднял два шлагбаума и повредил одну из стрел, однако ущерб, по его мнению, составил всего 10 тысяч рублей.

    В то же время сведений о поломке шлагбаума, который просто подняли вертикально, истец не предоставил. От проведения судебной экспертизы стороны отказались. В итоге суд встал на сторону истца, но сумму убытков определил, исходя из демонтированных элементов, указанных в акте от 5 октября 2019 года, и их стоимости, указанной в коммерческом предложении официального дистрибьютера. Открывателя шлагбаумов обязали возместить 21 670 рублей ущерба и 850,10 рубля расходов на госпошлину.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Ленинградская областьСуд
    ЛАЙК1
    СМЕХ10
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close