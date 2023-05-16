Подниматель шлагбаумов заплатит за демонстрацию силы в коттеджном поселке под Петербургом

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Выборгский районный суд Петербурга рассудил владельца и противника шлагбаумов в коттеджном поселке во Всеволожском районе Петербурга. Силовые упражнения с чужим имуществом записала камера.
Сам инцидент произошел в первом часу ночи 5 октября 2019 года на КПП у въезда на территорию
В возбуждении уголовного дела владельцу шлагбаумов отказали, и он подал гражданский иск. В гражданском законодательстве действует презумпция вины того, кто причинил вред, и уже он должен доказывать свою невиновность. Ответчик этого не сделал. На суде мужчина не отрицал тот факт, что силой поднял два шлагбаума и повредил одну из стрел, однако ущерб, по его мнению, составил всего 10 тысяч рублей.
В то же время сведений о поломке шлагбаума, который просто подняли вертикально, истец не предоставил. От проведения судебной экспертизы стороны отказались. В итоге суд встал на сторону истца, но сумму убытков определил, исходя из демонтированных элементов, указанных в акте от 5 октября 2019 года, и их стоимости, указанной в коммерческом предложении официального дистрибьютера. Открывателя шлагбаумов обязали возместить