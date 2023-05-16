Подниматель шлагбаумов заплатит за демонстрацию силы в коттеджном поселке под Петербургом

Сам инцидент произошел в первом часу ночи 5 октября 2019 года на КПП у въезда на территорию ТСН «Арли» , сообщает 16 мая объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Истец заявил, что ответчик из хулиганских побуждений сломал принадлежащие ему шлагбаумы, и просил взыскать с него 260 тысяч рублей — такова, по заключению оценщика, рыночная стоимость их восстановления. Ответчик, как видно на записи с камеры, руками поднял два шлагбаума на КПП, и если второй он просто оставил стоять вертикально, то первый открыл аж на 180 градусов.

В возбуждении уголовного дела владельцу шлагбаумов отказали, и он подал гражданский иск. В гражданском законодательстве действует презумпция вины того, кто причинил вред, и уже он должен доказывать свою невиновность. Ответчик этого не сделал. На суде мужчина не отрицал тот факт, что силой поднял два шлагбаума и повредил одну из стрел, однако ущерб, по его мнению, составил всего 10 тысяч рублей.