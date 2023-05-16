Горит несколько часов. В Москве к тушению пожара привлекли вертолёт

Серьёзный пожар в Москве. Спасатели привлекли к борьбе с огнём вертолёт Ка-32 Московского авиационного центра с подвесным оборудованием, сообщает 16 мая столичное управление МЧС.
ГУ МЧС России по г.Москве
Горит промышленное здание на Южнопортовой улице, 19. Сигнал о возгорании поступил в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве в 12:33. Пламя охватило одноэтажный ангар площадью 1 800 квадратных метров.
На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало.
Обновление на 15.24: как сообщают в МЧС, в 14:54 пожар локализован. К тушению также привлекался пожарный поезд.