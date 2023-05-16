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    Горит несколько часов. В Москве к тушению пожара привлекли вертолёт

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    3 комментария

    Серьёзный пожар в Москве. Спасатели привлекли к борьбе с огнём вертолёт Ка-32 Московского авиационного центра с подвесным оборудованием, сообщает 16 мая столичное управление МЧС.

    ГУ МЧС России по г.Москве

    Горит промышленное здание на Южнопортовой улице, 19. Сигнал о возгорании поступил в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве в 12:33. Пламя охватило одноэтажный ангар площадью 1 800 квадратных метров.

    На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало.

    Обновление на 15.24: как сообщают в МЧС, в 14:54 пожар локализован. К тушению также привлекался пожарный поезд.

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    Комментарии 3

    27503938216 Мая 2023 в 15:51
    шо, опять ?
    +2−0
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