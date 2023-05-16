На 10% больше, чем годом ранее, отправилось жителей Петербурга в зарубежные путешествия на майские праздники в 2023 году. Среди направлений, пользующихся спросом, лидируют Белоруссия, Турция и Объединенные Арабские Эмираты.
Такие данные получены на основе анализа обезличенных данных компании МТС и сервиса бронирования отелей МТС Travel. Учитывались поездки продолжительностью не меньше двух дней с 29 апреля по 9 мая 2023 года в сравнении с теми, кто путешествовал с 30 апреля по 10 мая 2022 года. В анализе данных не учитывались поездки длительностью менее двух дней с целью исключить транзитные визиты.
Лидером в 2023 году осталась Белоруссия с долей 20%, второе место заняла Турция — туда отправились 14% всех выезжавших за рубеж путешественников, на третьем — ОАЭ с долей 6% путешественников. В 2022 году в тройку лидеров входили Казахстан (15%) и Финляндия (9%).
На майские в 2023 году петербуржцы также съездили в Узбекистан, Финляндию, Азербайджан, Грузию и другие страны.
В целом в страны дальнего зарубежья на «длинные выходные» отправилось в два раза больше россиян, чем в прошлом году, а вот турпоток в страны ближнего зарубежья, к которым можно отнести СНГ, Грузию и Абхазию, уменьшился на 7%. Самыми активными путешественниками стали жители Москвы и Московской области — они составили 38% всех выезжавших за рубеж в этот период, на втором месте — жители Северной столицы (7%), на третьем — краснодарцы (6%).