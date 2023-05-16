На 10% больше, чем годом ранее, отправилось жителей Петербурга в зарубежные путешествия на майские праздники в 2023 году. Среди направлений, пользующихся спросом, лидируют Белоруссия, Турция и Объединенные Арабские Эмираты.

Такие данные получены на основе анализа обезличенных данных компании МТС и сервиса бронирования отелей МТС Travel. Учитывались поездки продолжительностью не меньше двух дней с 29 апреля по 9 мая 2023 года в сравнении с теми, кто путешествовал с 30 апреля по 10 мая 2022 года. В анализе данных не учитывались поездки длительностью менее двух дней с целью исключить транзитные визиты.