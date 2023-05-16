Ошибка выжившего. Какие украинские бренды остались на российских маркетплейсах

Фото: Алексей Зотов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Вопреки санкциям и разрыву дипломатических отношений, не все компании с Украины торопятся покидать российский рынок и покупателей. На сайтах маркетплейсов все еще можно найти около сотни украинских брендов, а число товаров, где как страна-производитель указана Украина, исчисляется тысячами. «Фонтанка» изучила, какие крупные компании продолжают торговать на Ozon и Wildberries и почему не отказываются от российских клиентов.



«Фонтанка» прошерстила все товары, у которых в графе «страна производства» указана Украина. Многие из них — случайные позиции, штучные товары небольших ИП или зарубежных брендов с производством на территории страны, однако есть и продукты крупных компаний, выручка которых переваливает за миллиард. Отсортировав лишнее, вроде трусов из Харькова без отзывов, «Фонтанка» нашла 93 украинских бренда в недрах Ozon и Wildberries: от чая и кофе до нижнего белья и бытовой техники.



Примечательно, что самой популярной среди оставшихся украинских производителей оказалась ниша товаров для дома и сада — 41 бренд, практически половина от общего числа. На втором месте одежда — 23 компании. По шесть производителей осталось с бытовой техникой и товарами для животных и спорта, пять — с обувью, четыре — с едой, три — с аксессуарами. Зато ни одной компании в товарах для курения и категории 18+, разве что несколько настольных игр, да и те фактически от китайцев.

С поиском владельцев и выручки пришлось сложнее: большинство сайтов украинских компаний и интернет-магазинов не пропускают россиян даже с VPN и специальным расширением в браузере, либо не содержат информацию о юрлице. Кроме того, около трети брендов на маркетплейсах — маленькие производства, зарегистрированные как ИП, или товары ручной работы, которые продаются через дистрибьюторов. Об их бухгалтерии сказать нам нечего.



Отчетность нашлась лишь по 37 компаниям, выручка которых за первые три квартала 2021 года, по данным СПАРК, составила 18,239 млрд рублей (в переводе с гривен). Чистая прибыль за тот же период — 1,258 млрд. Финансовые результаты за целый год оценить сложно: за четвертый квартал украинские компании, что неудивительно, уже не отчитались.



Что можно прикупить у украинских производителей

Ответ — практически все. У пытливого онлайн-шопоголика получится и чаю выпить, и перекусить, и одеться, и обуться, и спортом позаниматься, и кота или собаку приодеть, и дом обставить, причем полностью: от сигнализации с вентиляцией до половых тряпок и ароматических свечей.

Самая финансово успешная — компания «Вентс». Это предприятие по производству вентиляционного оборудования для быта, коммерческих помещений и промышленности под торговыми марками «Домовент», «Пластивент», «Алювент», X-VENT и AirVENTS. Основные производственные мощности бренда сосредоточены в Боярке в Киевской области. За три квартала 2021 года «Вентс» заработала 7,99 млрд рублей, а чистой прибылью получила 745 миллионов. На Ozon от бренда можно найти всевозможные вентиляторы, держатели и насадки — за самый дорогой и бесшумный предлагают заплатить 38 тысяч рублей.



На втором месте по выручке украинский дистрибьютор фильтров для очистки воды Ecosoft, который принадлежит австралийской Ecosoft Holding GmbH. За 9 месяцев компания заработала 2,2 млрд, а чистой прибылью получила 100,48 млн. На российских маркетплейсах 44 товара от Ecosoft, от смолы для очистки воды для картриджей и фильтров. Самый дорогой — фильтр для питьевой воды за 46 тысяч рублей.



Еще одна крупная компания — АО «Мономах», производитель чая и кофе с производственно-складским комплексом под Киевом. Продукция бренда представлена на рынке торговыми марками «Мономах», «Три слона», «Lovare», «Чайные шедевры» и «Ferarra». На российских маркетплейсах можно найти чай «Lovare» и кофе «Ferarra» — порядка 40 позиций. Пакетированный чай можно купить за 260 рублей, чайную смесь — за 400.



АО «Мономах» принадлежит Богдану Барабашу. Выручка компании за первые три квартала 2021 года — 1,77 млрд рублей, а чистая прибыль — 51 млн.

Миллиарды зарабатывает и бренд Олега и Галины Червонюк «Голди» — 1,3 млрд рублей выручки и 19,8 млн прибыли за 2020 год. Компания на украинском рынке очень популярная: когда магазины одежды приостановили работу во время пандемии, выручка Goldi, по данным «Forbes-Украина», снизилась на 15%, до 608,5 млн грн, прибыль — на 85%, до 9,2 млн грн. При этом ее польский конкурент LPP Ukraine, в которую входят известные марки Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, в кризис оказался менее успешным — 184,5 млн грн убытков с 2,9 млрд грн выручки. Дело в том, что Goldi реализуют полный цикл производства — от создания ткани до пошива одежды.

Производитель пластмассовых изделий «Алеана» за три квартала 2021 года выручил 1,17 млрд рублей и получил чистую прибыль в 113,5 млн. Компания выпускает товары посуду, товары для сада и огорода, мебель и детские игрушки. На Ozon можно найти 117 товаров бренда, причем салатники с цветочками за 547 рублей и пакеты для кошачьих лотков за 477 рублей — в хитах продаж мая.



Еще один крупный бренд — производитель беспроводных и проводных систем безопасности Ajax. В 2022 году, по данным Forbes, компания увеличила доходы на 35%, а производственные мощности — почти вдвое, в том числе и благодаря выходу на рынок США.

Компания принадлежит Александру Конотопскому. В 2021 году ее выручка составила 749 млн рублей, а чистая прибыль — 44,1 млн. На российских маркетплейсах представлены 232 товара бренда, среди них сигнализации, камеры и датчики протечки воды, движения и дыма. Самый простенький датчик можно купить за 1600 рублей, а за самый навороченный придется отдать целых 42 тысячи.



Почему украинские бренды не уходят с российского рынка

«Фонтанка» обзвонила оставшихся — большинство руководителей брендов от своих товаров на российских маркетплейсах открещивались. Оформить заказ в Петербург на сайте, а не через посредника в виде Ozon и Wildberries, по телефону категорически и не очень тактично отказывались.



На вопрос, почему продукция брендов попала в ассортимент российских маркетплейсов, либо бросали трубку, либо упорно доказывали, что деньги на российских клиентах давно не зарабатывают и дел с российским рынком не имеют. «Мы же хороших русских по номеру карты не отфильтруем. А чтобы с этого еще и налоги шли — да не дождетесь», — резюмировали в одной из компаний.



Однако нашлись и те, кто осторожно намекнул, в чем же здесь все-таки дело. Один из брендов одежды признался, что какие-то товары, вероятно, остались на российских складах, поэтому до сих пор попадаются в поиске. «Мы бренд не особенно популярный, а перед началом этого всего заказали большую партию. Заморачиваться с тем, чтобы товар забирать, мы не стали. Продается и продается. Может, когда-то снова будем продавать нормально, когда все наладится», — отметили они.

Другой бренд на условиях анонимности рассказал, что многие действительно продолжают торговать на российском рынке. Крупные компании после новогодних распродаж в начале 2022 года завезли крупные партии товара и успели заключить договоры с российскими дистрибьюторами, а после начала специальной военной операции решили не терять деньги. «Сомневаюсь, что из крупных кто-то до сих пор завозит новый товар, только если заключен очень прибыльный договор с каким-то российским посредником», — рассказали «Фонтанке».



Основная часть украинских производителей на маркетплейсах — это маленькие бренды, для которых переориентироваться на другой рынок довольно сложно. «Сейчас бизнесу в Украине и так очень сложно, а переходить на европейские маркетплейсы — дорого и сложно. Попасть на Amazon в сто раз сложнее, чем на Ozon. Поэтому продавать продолжают, но не в открытую через сайты, а через российские маркетплейсы и маленькие онлайн магазины», — объяснил один из брендов.



Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

