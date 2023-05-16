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    Скорая не разъехалась со «Шкодой» на трамвайных путях улицы Куйбышева

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    Автомобиль скорой помощи попал в ДТП в Петроградском районе Петербурга, по словам очевидцев, утром 16 мая.

    Около 11 часов утра на улице Куйбышева, возле дома 22, столкнулись легковой автомобиль Skoda и «ГАЗель» скорой медицинской помощи, сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Судя по фото, медицинский транспорт ударил легковую в левый бок. Обе машины при этом стоят на трамвайных путях встречного направления.

    Скорая, судя по фото, получила значительные повреждения передней части. О пострадавших не сообщается. В пресс-службе петербургского главка «Фонтанке» сообщили, что в дежурную часть информации о ДТП со скорой помощью не поступало.

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    Комментарии 5

    Гость16 Мая 2023 в 14:12
    "Шкодист - бессмертный"?
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