Скорая не разъехалась со «Шкодой» на трамвайных путях улицы Куйбышева

Автомобиль скорой помощи попал в ДТП в Петроградском районе Петербурга, по словам очевидцев, утром 16 мая.
Около 11 часов утра на улице Куйбышева, возле дома 22, столкнулись легковой автомобиль Skoda и «ГАЗель» скорой медицинской помощи, сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Судя по фото, медицинский транспорт ударил легковую в левый бок. Обе машины при этом стоят на трамвайных путях встречного направления.
Скорая, судя по фото, получила значительные повреждения передней части. О пострадавших не сообщается. В пресс-службе петербургского главка «Фонтанке» сообщили, что в дежурную часть информации о ДТП со скорой помощью не поступало.