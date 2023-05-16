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    Группа «Слот» даст Петербургу рока в сопровождении симфонического оркестра

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    «Слот» — коллектив, который всегда умел сочетать мелодичность и совершенно дикий гитарный драйв, следует модным тенденциям и тоже подготовил для поклонников выступление с симфоническим оркестром. Услышать знакомые песни в необычных аранжировках петербуржцы смогут 18 мая в ДК Ленсовета (12+).

    Фото: предоставлено организаторами
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    Сейчас уже сложно вспомнить, кто из отечественных рокеров первым додумался спеть с оркестром, но создается впечатление, что через это прошли если уж не все, то многие — Глеб Самойлов, панки из «Наив», «Ария», Би-2 и многие другие. Теперь очередь дошла и до «Слота» — Нуки и Кэш скрестят рок и симфоническую музыку в двух столицах.

    Дальше группу ждет продолжительный тур, но уже в привычном составе — так что услышать «Ангела или демона», «2 войны», «Бой» и другие песни в необычном звучании — возможность действительно уникальная. А составить примерное представление о том, как звучит «Слот» с оркестром, можно благодаря опубликованному клипу на симфоническую версию «Кругов на воде». Композиция, которая благодаря шоу «Голос» стала визитной карточкой коллектива, теперь звучит еще более эпично.

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: предоставлено организаторами

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