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    ЦОС ФСБ: «Пресечена шпионская деятельность 25-летней гражданки Украины»

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    4 комментария

    Федеральная служба безопасности задержала за шпионаж гражданку Украины, собиравшую сведения о российских вооруженных силах, сообщает 16 мая ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

    «Вскрыта и пресечена шпионская деятельность 25-летней гражданки Украины. …подозреваемая передавала информацию в отношении объектов, военной техники, укреплений и боевых позиций ВС РФ», - говорится в сообщении ЦОС.

    У женщины изъяты «технические средства, в которых были обнаружены геопространственные сведения, раскрывающие дислокацию и деятельность группировки войск ВС РФ «Восток», - рассказали ТАСС представители ФСБ.

    Возбуждено уголовное дело по статье «шпионаж». Подозреваемая под стражей, ей грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

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    УкраинаШпионажФСБ
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    Комментарии 4

    Гость16 Мая 2023 в 12:33
    И забурлят поварёшки 🤭
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