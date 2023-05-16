ЦОС ФСБ: «Пресечена шпионская деятельность 25-летней гражданки Украины»

Федеральная служба безопасности задержала за шпионаж гражданку Украины, собиравшую сведения о российских вооруженных силах, сообщает 16 мая ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.
«Вскрыта и пресечена шпионская деятельность 25-летней гражданки Украины. …подозреваемая передавала информацию в отношении объектов, военной техники, укреплений и боевых позиций ВС РФ», - говорится в сообщении ЦОС.
У женщины изъяты «технические средства, в которых были обнаружены геопространственные сведения, раскрывающие дислокацию и деятельность группировки войск ВС РФ «Восток», - рассказали ТАСС представители ФСБ.
Возбуждено уголовное дело по статье «шпионаж». Подозреваемая под стражей, ей грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.