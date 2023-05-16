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    В Московском районе в 2024 году введут школу на 550 мест с бассейном

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    В Московском районе началось строительство новой школы на 550 учеников с бассейном и беговыми дорожками. Как сообщили в холдинге Setl Group, в эксплуатацию ее планируют ввести в третьем квартале 2024 года.

    Трехэтажное здание будет рассчитано на занятия школьников 8–11 классов. Помимо учебных классов, здесь расположатся лаборатории и мастерские, спортзал и пространства для отдыха на переменах.

    Здание станет вторым в ЖК «Зеленый квартал». На прилегающей территории создадут сразу несколько уличных спортивных зон — площадки для спортивных игр, беговые дорожки, полосу препятствий и дорожку для прыжков в длину.

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