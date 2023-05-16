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    Недоброе утро электротранспорта: на Большевиков поймали троллейбус, на Кондратьевском — трамвай

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    Автомобилисты утром 16 мая не могли поделить перекрестки с электротранспортом. Трамваев и троллейбусов дольше обычного пришлось подождать пассажирам в Невском и Калининском районах.

    На перекрестке проспекта Большевиков и улицы Дыбенко столкнулись троллейбус и автомобиль, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс». Как рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», из-за аварии оказалось заблокировано и движение трамваев в сторону Дальневосточного проспекта. По данным ГЭТ, задержка в движении электротранспорта составила около 20 минут — с 8:23 до 8:40.

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    А на пересечении Кондратьевского проспекта с улицей Жукова не разъехались уже легковая и трамвай. Судя по фото в «ДТП и ЧП», автомобиль оказался зажат на повороте. Из-за этого ДТП трамваям тоже пришлось простоять лишние 20 минут — с 9:05 до 9:29.

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    В обоих случаях никто не пострадал. Сейчас движение электротранспорта там осуществляется в штатном режиме.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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