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    Все в gov.ru. Госсайты предлагают собрать в одном месте под присмотром ФСО

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    Общественное движение «Информация для всех» предлагает собрать все сайты федеральных органов власти в одном месте, сообщает 16 мая «Коммерсантъ». Имеется в виду поддомен gov.ru. А единым хостером предлагается назначить Федеральную службу охраны (ФСО), которая и так администрирует эту доменную зону.

    Большинство основных министерств и ведомств и так используют gov.ru, кроме сайтов Кремля, ЦБ и силовых ведомств. Но в докладе движения «Информация для всех» о безопасности сайтов органов власти предлагается законодательно закрепить, что сайты федеральных госорганов должны размещаться только в этой доменной зоне — «под полным и непосредственным контролем государства». А ФСО авторы доклада хотят поручить функции не только хостера, но и оператора техподдержки.

    «Сайты госорганов должны содержать только официальную информацию, исключать ее несанкционированную модификацию и обеспечивать защищенный обмен данными с пользователями», — говорится в докладе (цитата по «Коммерсанту»).

    Эксперты отмечают, что защита сайтов российских органов власти стала актуальной после начала военных действий на Украине. Минцифры ещё в марте 2022 потребовало, чтобы госсайты размещались на российских хостингах и не загружали элементы со сторонних зарубежных ресурсов.

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    Комментарии 13

    Гость16 Мая 2023 в 11:45
    Пуганая ворона..
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