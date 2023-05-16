Все в gov.ru. Госсайты предлагают собрать в одном месте под присмотром ФСО

Общественное движение «Информация для всех» предлагает собрать все сайты федеральных органов власти в одном месте, сообщает 16 мая «Коммерсантъ». Имеется в виду поддомен gov.ru. А единым хостером предлагается назначить Федеральную службу охраны (ФСО), которая и так администрирует эту доменную зону.



Большинство основных министерств и ведомств и так используют gov.ru, кроме сайтов Кремля, ЦБ и силовых ведомств. Но в докладе движения «Информация для всех» о безопасности сайтов органов власти предлагается законодательно закрепить, что сайты федеральных госорганов должны размещаться только в этой доменной зоне — «под полным и непосредственным контролем государства». А ФСО авторы доклада хотят поручить функции не только хостера, но и оператора техподдержки.