    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 17

    2 м/с, ю-в

    763мм

    42%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd79.1eur86.09

    Четверых эвакуировали из коммуналки на Композиторов, одного — в больницу

    538
    1 комментарий

    Двадцать пожарных боролись с огнём в коммунальной квартире в Выборгском районе Петербурга утром 16 мая. Карета скорой без пациента не уехала.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, в половине девятого часа утра четыре расчёта летели на вызов с улицы Композиторов, 24/3. Помощь требовалась в пятикомнатной квартире площадью 130 квадратных метров. Горела примерно треть.

    Из опасной зоны эвакуировали четверых. По информации ведомства, пострадал мужчина. Его увезли в больницу.

    Силами двадцати пожарных возгорание на площади 40 квадратных метров ликвидировали в 9:12.


    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПожарПожар в Петербурге
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close