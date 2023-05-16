Четверых эвакуировали из коммуналки на Композиторов, одного — в больницу

Двадцать пожарных боролись с огнём в коммунальной квартире в Выборгском районе Петербурга утром 16 мая. Карета скорой без пациента не уехала.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, в половине девятого часа утра четыре расчёта летели на вызов с улицы Композиторов, 24/3. Помощь требовалась в пятикомнатной квартире площадью 130 квадратных метров. Горела примерно треть.



Из опасной зоны эвакуировали четверых. По информации ведомства, пострадал мужчина. Его увезли в больницу.



Силами двадцати пожарных возгорание на площади 40 квадратных метров ликвидировали в 9:12.

