«Выборгскую» стали закрывать чуть-чуть позже

Станция «Выборгская» закрыта на вход из-за увеличения пассажиропотока 16 мая в 8:42. Метрополитен просит пользоваться соседними станциями: «Лесная» и «Площадь Ленина».
«Выборгскую» закрывают по утрам начиная с 20 апреля, когда там начался ремонт эскалаторов. Один эскалатор не справляется с входящим потоком пассажиров. Обычно станцию закрывают около 8:40 и даже чуть раньше, но в последние дни это происходит на одну-две минуты позже: 11 мая — в 8:41, 12 мая — в 8:42, 15 мая — в 8:41.
UPD: С 8:58 станция работает в обычном режиме.