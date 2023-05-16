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    «Выборгскую» стали закрывать чуть-чуть позже

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    Станция «Выборгская» закрыта на вход из-за увеличения пассажиропотока 16 мая в 8:42. Метрополитен просит пользоваться соседними станциями: «Лесная» и «Площадь Ленина».

    «Выборгскую» закрывают по утрам начиная с 20 апреля, когда там начался ремонт эскалаторов. Один эскалатор не справляется с входящим потоком пассажиров. Обычно станцию закрывают около 8:40 и даже чуть раньше, но в последние дни это происходит на одну-две минуты позже: 11 мая — в 8:41, 12 мая — в 8:42, 15 мая — в 8:41.

    UPD: С 8:58 станция работает в обычном режиме.


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