На юге Петербурга у гендиректора выстрелами и кулаками вымогали «остатки по зарплате»

Бывший сотрудник пришел к гендиректору компании, где работал, чтобы получить причитающееся. Он взял с собой двоих с пистолетом, и это стало делом о «вымогательстве».



В полицию 34-летний бизнесмен обратился 14 мая около половины седьмого вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 мая. Он, по предварительной информации, сообщил о нападении и стрельбе у дома 53 по Малой Балканской улице. Когда наряд прибыл на место, выяснилось, что инцидент произошел между часом и двумя дня. Бывший сотрудник компании заявителя, 45-летний местный житель, пришел к гендиректору с двумя товарищами. Под угрозой предмета, похожего на пистолет, они требовали отдать экс-работнику 70 тысяч рублей. Реальность угроз подтвердили выстрелом в землю и кулаками по голове. Не получив желаемого, троица скрылась. А гендиректор зафиксировал побои в больнице.