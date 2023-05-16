В Киеве задержан по делу о взятке глава Верховного суда Украины

Антикоррупционное бюро Украины задержало главу Верховного суда страны Всеволода Князева. Об этом 15 мая сообщает «Украинская правда».

По данным издания, речь идет о получении взятки в три миллиона долларов. По версии антикоррупционных органов, деньги Книзеву мог передать банкир Константин Жеваго, в отношении которого идет банкротное дело. Он был объявлен в розыск в 2021 году, в 2022 задержан в Куршевеле и отпущен под залог. В его выдаче было отказано.

По данным украинских СМИ, в настоящее время проходят обыски у 18 судей Верховного суда.