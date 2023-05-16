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    В Киеве задержан по делу о взятке глава Верховного суда Украины

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    4 комментария

    Антикоррупционное бюро Украины задержало главу Верховного суда страны Всеволода Князева. Об этом 15 мая сообщает «Украинская правда».

    По данным издания, речь идет о получении взятки в три миллиона долларов. По версии антикоррупционных органов, деньги Книзеву мог передать банкир Константин Жеваго, в отношении которого идет банкротное дело. Он был объявлен в розыск в 2021 году, в 2022 задержан в Куршевеле и отпущен под залог. В его выдаче было отказано.

    По данным украинских СМИ, в настоящее время проходят обыски у 18 судей Верховного суда.

    Всеволод Князев стал главой Верховного суда в декабре 2021 года.

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    Комментарии 4

    Гость16 Мая 2023 в 00:13
    Наверняка агент кремля.
    +0−0
    Silver86716 Мая 2023 в 00:13
    Це Европа!
    +0−0
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