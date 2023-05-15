«ВКонтакте»: аудитория выросла на 11%, выручка — на 49%

В первом квартале 2023 года социальная сеть «ВКонтакте» показала рекордный рост. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте VK 15 мая. По сравнению с аналогичным периодом 2022-го средняя месячная аудитория увеличилась на 11% и достигла 81,5 миллиона пользователей.



Согласно опубликованным данным, в марте 2023 года пиковая ежедневная аудитория выросла до 53,6 миллиона человек — это тоже рекорд. Среднестатистический пользователь проводит «ВКонтакте» 45 минут в сутки. Больше половины владельцев страниц посещают их каждый день. Охват соцсети в марте достиг 86% интернет-аудитории в России.

