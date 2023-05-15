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    «ВКонтакте»: аудитория выросла на 11%, выручка — на 49%

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    В первом квартале 2023 года социальная сеть «ВКонтакте» показала рекордный рост. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте VK 15 мая. По сравнению с аналогичным периодом 2022-го средняя месячная аудитория увеличилась на 11% и достигла 81,5 миллиона пользователей.

    Согласно опубликованным данным, в марте 2023 года пиковая ежедневная аудитория выросла до 53,6 миллиона человек — это тоже рекорд. Среднестатистический пользователь проводит «ВКонтакте» 45 минут в сутки. Больше половины владельцев страниц посещают их каждый день. Охват соцсети в марте достиг 86% интернет-аудитории в России.

    Мировая аудитория «ВКонтакте» в первом квартале года в среднем составила 104,2 миллиона активных пользователей в месяц.

    Всё это вместе привело к росту выручки соцсети «ВКонтакте» в первом квартале 2023 года (по сравнению с тем же периодом 2022-го) на 49%, рассказали в компании. В целом же выручка компании VK Company Limited (не только соцсеть, но и иные активы) составила 27,3 миллиарда рублей. Основной источник дохода, согласно релизу VK, онлайн-реклама.

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