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    Скончался последний постоянный житель самой странной деревни в Ленобласти

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Один из создателей деревни выпускников петербургского физико-математического лицея 239 Иван Овчинников скончался. Об этом сообщается на его странице «ВКонтакте» 15 мая.

    «13 мая после продолжительной болезни Иван ушел от нас», — указано в сообщении.

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    Иван Овчинников вместе с друзьями возродил заброшенную вепсскую деревню в Подпорожском районе. В начале 80-х компания выпускников лицея 239 выкупила несколько разрушающихся изб. Со временем жилье удалось облагородить, а Иван сам создал умную избу, в которой отопление можно включить, находясь в Петербурге.

    Благодаря Овчинникову и его брату Юрию участки вернулись на карты Росреестра, между собой друзья стали называть это место Деревней 239. К 72 годам Иван оставался последним постоянным жителем деревни, его друзья приезжали наездами.

    Полную историю петербуржца и уникального населенного пункта читайте в материале «Самая странная деревня в Ленобласти — её нет на карте и здесь живут удивительные люди».

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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