Скончался последний постоянный житель самой странной деревни в Ленобласти

Один из создателей деревни выпускников петербургского физико-математического лицея 239 Иван Овчинников скончался. Об этом сообщается на его странице «ВКонтакте» 15 мая.



«13 мая после продолжительной болезни Иван ушел от нас», — указано в сообщении.