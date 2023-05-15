Шорт-лист II Национальной премии интернет-контента представлен в Москве

«Главный предмет моего журналистского исследования сейчас — это семья, воспитание детей, женская реализация. Мне приятно, что среди финалистов много проектов на эти темы, много интересного образовательного контента для детей», — сказала она.

Победителей наградят в 36 номинациях. Первая часть церемонии состоится 18 мая в формате индустриального коктейля в столичном центре «Зотов». Одной из ведущих вечера станет Тутта Ларсен.

Институт развития интернета (ИРИ) представил шорт-лист номинантов премии ИРИ для авторов социально значимых проектов. О финалистах и ведущих премии организаторы 15 мая рассказали на пресс-конференции в ТАСС.

Вторая часть — торжественная церемония награждения — пройдет 7 июня во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Как сообщает ИРИ, «голосом церемонии» будет актер Сергей Бурунов.

«Позитивный социально значимый контент может быть популярен. Национальная премия интернет-контента ровно о том, как сделать созидательный контент заметным для массовой аудитории» — отметил директор АНО ИРИ Алексей Гореславский.

Всего на конкурс было подано 500 заявок. В шорт-лист вошли 54 проекта в основных номинациях и 12 — в тематических.