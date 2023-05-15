    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 23

    1 м/с, зап

    766мм

    26%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd77.2eur84.25

    В Фонтанном доме Яков Гордин представит книгу о Николае I

    47
    обсудить

    В среду, 17 мая, в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме (Литейный, 53) пройдет презентация книги писателя, публициста, соредактора журнала «Звезда» Якова Гордина о Николае I.

    Фото: pushkinfond.ru
    ПоделитьсяПоделиться

    Кем был этот император — Палкиным или все же царем-рыцарем? Как в нем умещались нежность главы семьи и страшная жестокость? Как мог он, будучи истовым патриотом, привести страну к поражению в Крымской войне?

    Ответы на эти вопросы можно найти в новом издании книги «Николай I. Мемуары, письма, документы» из серии «Государственные деятели России глазами современников». Книга подготовлена в соавторстве с историком Владимиром Лапиным и основана на большом корпусе материалов, посвященных жизни императора.

    Начало в 18:30. 14+

    Елена Васильева

    Фото: pushkinfond.ru

    По теме

    Яков ГординКниги
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close