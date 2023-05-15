В Фонтанном доме Яков Гордин представит книгу о Николае I

В среду, 17 мая, в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме (Литейный, 53) пройдет презентация книги писателя, публициста, соредактора журнала «Звезда» Якова Гордина о Николае I.
Кем был этот император — Палкиным или все же царем-рыцарем? Как в нем умещались нежность главы семьи и страшная жестокость? Как мог он, будучи истовым патриотом, привести страну к поражению в Крымской войне?
Ответы на эти вопросы можно найти в новом издании книги «Николай I. Мемуары, письма, документы» из серии «Государственные деятели России глазами современников». Книга подготовлена в соавторстве с историком Владимиром Лапиным и основана на большом корпусе материалов, посвященных жизни императора.
Начало в 18:30. 14+
Елена Васильева