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    Два неизвестных портрета кисти Рембрандта обнаружили эксперты Christie’s

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    Два неизвестных искусствоведам портрета, написанных Рембрандтом, обнаружили в частной коллекции эксперты аукционного дома Christie’s. О работах, отсутствовавших во всех описаниях и литературе о художнике, рассказывает 15 мая ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    По данным издания, картины отправили в Рейксмузеум в Амстердаме для оценки. Там уже провели материально-техническое и художественно-историческое исследование — и авторство Рембрандта подтвердилось.

    Теперь картины оцениваются примерно в 5–8 миллионов евро. Можно предположить и то, кто изображен на них, — скорее всего, это знакомая художнику семейная пара — Ян Виллемс ван дер Плуйм и его жена Яапген Карелс.

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