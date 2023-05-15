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    В перечень террористов и экстремистов включили «Легион «Свобода России»*

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    «Легион «Свобода России» внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Данные об этом появились на сайте федеральной службы 15 мая.

    Двумя месяцами ранее, 16 марта 2023 года, «Легион «Свобода России» был признан террористической организацией и запрещен на территории РФ по решению Верховного суда. Исковое заявление было подано генпрокурором России Игорем Красновым.

    «Легион «Свобода России» был создан весной 2022 года. Якобы это подразделение ВСУ, в которое входят россияне. Однако верифицированных данных о его существовании и численности нет.

    *«Легион «Свобода России» — организация признана террористической и запрещена на территории России по решению Верховного суда от 16.03.2023.

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