В перечень террористов и экстремистов включили «Легион «Свобода России»*

«Легион «Свобода России» внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Данные об этом появились на сайте федеральной службы 15 мая.



Двумя месяцами ранее, 16 марта 2023 года, «Легион «Свобода России» был признан террористической организацией и запрещен на территории РФ по решению Верховного суда. Исковое заявление было подано генпрокурором России Игорем Красновым.

«Легион «Свобода России» был создан весной 2022 года. Якобы это подразделение ВСУ, в которое входят россияне. Однако верифицированных данных о его существовании и численности нет.