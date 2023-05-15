В стоматологии на Парашютной 5-летний пациент проглотил инструмент

После посещения стоматолога в Приморском районе Петербурга дошкольнику потребовалась медицинская помощь иного рода, а кабинет лишился орального зеркала.
О неожиданных последствиях визита к дантисту полицейские узнали из травмпункта, куда накануне вечером обратилась жительница Петербурга с пятилетним сыном, стало известно «Фонтанке» 15 мая.
По её словам, в воскресенье днём мальчику пришлось выдержать осмотр в частной стоматологии на Парашютной улице, 25. До лечения, похоже, дело не дошло. Когда врач пытался рассмотреть зубы, ребёнок расплакался и проглотил часть смотрового зеркала.
Пациента с инородным телом отправили в детскую больницу.