Быстрый Duster впечатал развернувшийся перед ним Hyundai во встречный автобус на Гаккелевской

Два автомобиля не поделили перекресток в Приморском районе Петербурга утром 15 мая, а досталось проезжавшему мимо автобусу. Момент ДТП попал на камеру.

В 8:47 на Гаккелевской улице, напротив дома 26, столкнулись легковые автомобили Renault Duster и Hyundai и рейсовый автобус, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На записи видно, что водитель «Хёндэ», ехавший по Гаккелевской со сторону Богатырского проспекта, развернулся на перекрестке с Камышовой вслед за повернувшими налево машинами и сразу стал перестраиваться в левый ряд. В это время со стороны Комендантского проспекта по Гаккелевской летел «Дастер», и на перекрестке его водитель тоже стал перестраиваться в левую полосу.