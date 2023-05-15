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    Быстрый Duster впечатал развернувшийся перед ним Hyundai во встречный автобус на Гаккелевской

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    «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Два автомобиля не поделили перекресток в Приморском районе Петербурга утром 15 мая, а досталось проезжавшему мимо автобусу. Момент ДТП попал на камеру.

    В 8:47 на Гаккелевской улице, напротив дома 26, столкнулись легковые автомобили Renault Duster и Hyundai и рейсовый автобус, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На записи видно, что водитель «Хёндэ», ехавший по Гаккелевской со сторону Богатырского проспекта, развернулся на перекрестке с Камышовой вслед за повернувшими налево машинами и сразу стал перестраиваться в левый ряд. В это время со стороны Комендантского проспекта по Гаккелевской летел «Дастер», и на перекрестке его водитель тоже стал перестраиваться в левую полосу.

    В результате кроссовер приехал легковой в заднюю часть, Hyundai от удара развернуло поперек дороги, и он въехал сначала в разделительное ограждение, а потом в проезжавший по «встречке» автобус. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария обошлась без пострадавших.

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