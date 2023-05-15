    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    1 м/с, вос

    767мм

    31%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd77.2eur84.25

    Песков: В Кремле с уважением отнесутся к выбору турецкого народа

    1521
    23 комментария

    Кремль 15 мая прокомментировал предварительные итоги президентских выборов в Турции. Напомним, действующий глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал на выборах в минувшее воскресенье 49,4 % голосов.

    «В Кремле с большим вниманием наблюдают за новостями о выборах в Турции, с уважением отнесутся к выбору турецкого народа», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (цитата по РИА Новости).

    Единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал 44,96 % голосов. Для Турции это означает второй тур выборов. Он пройдёт 28 мая.

    Комментируя угрозу вмешательства США в турецкие выборы, Дмитрий Песков отметил: «Анкара в состоянии не допустить незаконных действий».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПолитикаТурцияВыборы в Турции
    ЛАЙК1
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 23

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    23
    close