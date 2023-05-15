Песков: В Кремле с уважением отнесутся к выбору турецкого народа

Кремль 15 мая прокомментировал предварительные итоги президентских выборов в Турции. Напомним, действующий глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал на выборах в минувшее воскресенье
«В Кремле с большим вниманием наблюдают за новостями о выборах в Турции, с уважением отнесутся к выбору турецкого народа», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (цитата по РИА Новости).
Единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал
Комментируя угрозу вмешательства США в турецкие выборы, Дмитрий Песков отметил: «Анкара в состоянии не допустить незаконных действий».