Песков: В Кремле с уважением отнесутся к выбору турецкого народа

Кремль 15 мая прокомментировал предварительные итоги президентских выборов в Турции. Напомним, действующий глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал на выборах в минувшее воскресенье 49,4 % голосов.



«В Кремле с большим вниманием наблюдают за новостями о выборах в Турции, с уважением отнесутся к выбору турецкого народа», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (цитата по РИА Новости).

Единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал 44,96 % голосов. Для Турции это означает второй тур выборов. Он пройдёт 28 мая.

Комментируя угрозу вмешательства США в турецкие выборы, Дмитрий Песков отметил: «Анкара в состоянии не допустить незаконных действий».