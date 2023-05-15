Как в Петербурге у депутата отобрали машину и почему это возможно

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В начале мая суд в Петербурге совершил своего рода прецедент. Муниципального депутата округа Балканский обязали отдать купленный им автомобиль государству из-за того, что траты на него не совпали с задекларированными официально доходами.



Практика, когда у сотрудников органов власти изымают имущество, не нова, но муниципальные депутаты Петербурга попадают под эту норму чуть ли не впервые, хоть и не получают зарплаты и имеют минимальные полномочия. «Фонтанка» поговорила с адвокатом коммуниста Алексея Старикова, лишившегося машины, о решении суда.



Алексей Стариков — экс-муниципальный депутат от КПРФ в округе Балканский на юге Петербурга. Депутатом становится не первый раз, до этого он избирался тоже во Фрунзенском районе, только в соседнем, 75-м муниципалитете. Стариков — не оппозиционер. В 2019 году он даже пытался через суд снять с выборов конкурентов из Партии Роста. Судя по тэгам в приложении GetContact, большую часть его жизни занимает всё же бизнес. Стариков работает коммерческим директором в ООО «Гостар» и специализируется на утилизации покрышек (во всяком случае, его именно так идентифицируют пользователи приложения).



Согласно декларации, последние три года Стариков указывал свой доход в районе 200 тысяч (такой небольшой годовой доход часто бывает у тех, кому платят серую зарплату). В этом году ему бы не пришлось об этом сообщать властям — правила подачи деклараций спустя год после начала спецоперации изменились. Однако, когда ещё в прошлом году к финансовой отчётности Старикова возникли вопросы, он сдал мандат. Собеседники «Фонтанки» говорят, что чиновники Смольного, которые проверяли документацию, даже приглашали его для объяснений, но дело было в разгар мобилизации (как раз тогда нескольким муниципалам выдали повестки прямо в администрации района) и то ли из-за этого, то ли по другой причине Стариков не пришёл.



Сам он, впрочем, отказался комментировать то, что связано с его финансовыми делами, а сложение полномочий депутата объяснил тем, что у него стало мало времени для общественной работы.

В конце прошлого года после проверки деклараций прокуратура Петербурга подала в суд. В иске утверждалось, что расходы Старикова более, чем на 3 млн превышают его доходы, в связи с этим прокурор предложил изъять в пользу государства машины «Фольксваген Туарег» и квартиру. В итоге суд после нескольких месяцев изучения дела лишь частично согласился с прокурором и изъял у уже экс-депутата автомобиль.



Выяснить перипетии судебного процесса Стариков предложил «Фонтанке» у его адвоката Анатолия Нестеренко. Он в свою очередь назвал решение суда необоснованным и заметил, что по логике закона таким образом должны не давать жить не по средствам чиновникам, которые имеют доступ к бюджету, получают зарплату от государства и просто имеют влияние на государственные процессы. Муниципального же депутата всё это касается в меньшей степени — в Петербурге члены муниципальных советов могут лишь приходить на заседания и голосовать, и если у них нет большинства в совете, то их решения не будут утверждены. На бюджет и заключение контрактов влияет местная администрация, а совет только утверждает статьи расходов.



«Должность депутата муниципального округа Балканский не предполагает распоряжения денежными средствами и принятия единоличных решений, относящихся к компетенции исполнительной власти. Соответственно Стариков А. В. объективно не мог совершить коррупционное правонарушение», — написал адвокат в ответе на иск прокуратуры.

Как следует из ответа на исковое заявление, квартиру за 5 млн депутат купил в 2020-м году (взяв 4 млн рублей в кредит), автомобиль 2013-го года выпуска ему обошёлся в 1,2 млн рублей. При этом в 2016-м году семья Стариковых получила страховую выплату из-за угнанного авто в 282 тысячи рублей. Ещё порядка 3 млн рублей семье подарили близкие и 500 тысяч дали в долг.



Как посчитал суд, доход Стариковы смогли подтвердить лишь частично, поэтому исключил из требований изъять в пользу государства квартиру, но не изменил требований насчет машины. По словам Нестеренко, в итоге у семьи экс-депутата, если в итоге апелляционная инстанция не решит иначе, изымут в пользу государства автомобиль 2013 года выпуска. Машина, по словам защитника, в семье была крайне необходима — у Стариковых двое маленьких детей.



С решением суда адвокат не согласен ещё и потому, что считает неверным способ подсчёта: из разъяснений Минтруда и федерального закона не следует, что нужно учитывать не только доходы, которые предшествовали отчётному периоду, но и траты. А в 2018 году Стариков также покупал квартиру, а до этого продавал долю в совместной с отцом квартире. «Соответственно при подсчете дохода за три года (2017 — 2019 года), предшествующие отчетному периоду (с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.), прокурор г. Санкт-Петербурга неправомерно учел расходы на приобретение квартиры, понесенные в 2018 г.», — утверждает в ответе на исковое адвокат.



«Стариков и его жена имеют непрерывный трудовой стаж с 1999 и 2004 годов. Таким образом, с разумной степенью достоверности можно утверждать, что супруги Стариковы имели денежные средства в размере 1 200 000 рублей для приобретения автомобиля и 1 130 000 рублей для приобретения квартиры», — заверяет адвокат.

На вопрос, почему для казни выбрали именно Старикова, который не сильно вовлечен в политические процессы города и конфликтов с кем бы то ни было не имел, участники процесса лишь пожимают плечами — возможно, говорят они, накануне выборов (муниципальные выборы состоятся через год) власти решили обкатать механизм давления на депутатов.

Судя по судебной практике, у муниципальных депутатов ещё не отнимали имущество, хотя их коллеги попадали в подобные ситуации. В 2017-м у заместителя главы местной администрации муниципалитета в Саратовской области отобрали по решению суда машину, трактор и квартиру (всего почти на 3 млн рублей). В 2017-м прокуратура пыталась отобрать недвижимость у депутата Омского горсовета (местные газеты вышли с заголовками: «Впервые за последние 100 лет национализировано имущество жены депутата Горсовета Омска»), кассация решение суда отменила. В 2021 году прокуратура пыталась изъять квартиру у министра финансов Оренбургской области — якобы она совершила расходы на 30 млн рублей, но не смогла доказать, суд в этом отказал.



Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

